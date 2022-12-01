Epiq Salarissen

Bedrijvengids
Epiq
Epiq's salaris varieert van $41,392 in totale vergoeding per jaar voor een Legal in United States aan de onderkant tot $203,859 voor een Marketing in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Epiq. Laatst bijgewerkt: 11/20/2025

Software Engineer
Median $125K
Project Manager
Median $100K
Business Analist
$99.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Klantenservice
$52.9K
Legal
$41.4K
Marketing
$204K
Software Engineering Manager
$159K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Epiq is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $203,859. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Epiq is $100,000.

Andere Bronnen

