Bedrijvengids
Epic Games
Epic Games Salarissen

Epic Games's salaris varieert van $52,260 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $445,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Epic Games. Laatst bijgewerkt: 11/20/2025

Software Engineer
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Videogame Software Engineer

Product Manager
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Software Engineering Manager
Median $400K
Project Manager
Median $205K
Solution Architect
Median $238K
Accountant
$76.4K
Business Analist
$191K
Data Science Manager
$288K
Data Scientist
$161K
Financieel Analist
$281K
Human Resources
$88K
Informatietechnoloog (IT)
$67.6K
Marketing Operaties
$147K
Product Designer
$68.6K
Product Design Manager
$193K
Programma Manager
$151K
Recruiter
$77.4K
Sales
$52.3K
Cybersecurity Analist
$80.6K
Technisch Programma Manager
$166K
Trust and Safety
$137K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
Options

Bij Epic Games zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Epic Games is Product Manager at the L5 level met een jaarlijkse totale beloning van $445,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Epic Games is $166,165.

Andere Bronnen

