Epic Games Salarissen

Epic Games's salaris varieert van $52,260 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $445,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Epic Games. Laatst bijgewerkt: 11/20/2025
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Epic Games zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
