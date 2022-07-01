EPI-USE Labs Salarissen

EPI-USE Labs's salaris varieert van $127,400 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in South Africa aan de onderkant tot $190,045 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van EPI-USE Labs . Laatst bijgewerkt: 11/20/2025