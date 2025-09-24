Bedrijvengids
Endava
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Solution Architect

  • Alle Solution Architect Salarissen

Endava Solution Architect Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Endava's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

We hebben alleen nog 4 meer Solution Architect inzendingens bij Endava nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

RON 714K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van RON 134K+ (soms RON 1.34M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Endava?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Solution Architect aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Endava in Romania ligt op een jaarlijkse totale beloning van RON 434,031. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Endava voor de Solution Architect functie in Romania is RON 261,699.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Endava

Gerelateerde Bedrijven

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen