Endava
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Endava Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in Romania bij Endava varieert van RON 91.1K per year voor Software Engineer tot RON 356K per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Romania bedraagt in totaal RON 114K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Endava's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij Endava?

Inbegrepen Functies

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 356,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the Software Engineer role in Romania is RON 113,870.

