Software Engineer vergoeding in Romania bij Endava varieert van RON 91.1K per year voor Software Engineer tot RON 356K per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Romania bedraagt in totaal RON 114K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Endava's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
