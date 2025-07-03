Emumba Salarissen

Emumba's salaris varieert van $3,398 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $6,464 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Emumba . Laatst bijgewerkt: 11/20/2025