Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Czech Republic bij Emplifi bedraagt in totaal CZK 1.48M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Emplifi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Totaal per jaar
CZK 1.48M
Niveau
-
Basissalaris
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Veelgestelde vragen

Kõrgeima palgaga Software Engineering Manager ametikoha palgapakett ettevõttes Emplifi in Czech Republic on aastase kogutasuga CZK 1,667,182. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Emplifi Software Engineering Manager ametikoha keskmine aastane kogutasu in Czech Republic on CZK 1,452,608.

