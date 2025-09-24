Software Engineer vergoeding in United States bij Elsevier varieert van $89.6K per year voor Software Engineer 1 tot $148K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $110K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Elsevier's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
