Ellucian Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in Mexico bij Ellucian bedraagt MX$352K per year voor L1. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mexico bedraagt in totaal MX$356K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ellucian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
L1(Instapniveau)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning Toevoegen

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ellucian?

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ellucian in Mexico ligt op een jaarlijkse totale beloning van MXMX$25,560,620. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ellucian voor de Software Engineer functie in Mexico is MXMX$6,832,568.

