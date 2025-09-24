Software Engineer vergoeding in Mexico bij Ellucian bedraagt MX$352K per year voor L1. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mexico bedraagt in totaal MX$356K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ellucian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
