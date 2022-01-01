Bedrijvengids
Ellucian
Ellucian Salarissen

Ellucian's salaris varieert van $35,930 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist in United States aan de onderkant tot $151,443 voor een Sales in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ellucian. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Software Engineer
Median $100K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $98K
Business Analist
$35.9K

Project Manager
$104K
Sales
$151K
Software Engineering Manager
$41.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ellucian is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $151,443. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ellucian is $99,000.

