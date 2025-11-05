EDF FR Werktuigbouwkundige Salarissen in Greater Paris Area

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Greater Paris Area bij EDF FR bedraagt in totaal €42.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor EDF FR's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket EDF FR Design Engineer Paris, IL, France Totaal per jaar €42.6K Niveau L3 Basissalaris €37.1K Stock (/yr) €0 Bonus €5.5K Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 5 Jaren

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( EUR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij EDF FR ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Werktuigbouwkundige aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.