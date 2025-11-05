Bedrijvengids
EDF FR Werktuigbouwkundige Salarissen in Greater Paris Area

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Greater Paris Area bij EDF FR bedraagt in totaal €42.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor EDF FR's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Totaal per jaar
€42.6K
Niveau
L3
Basissalaris
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
5 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij EDF FR in Greater Paris Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €43,378. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij EDF FR voor de Werktuigbouwkundige functie in Greater Paris Area is €42,550.

