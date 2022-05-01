Edelman Financial Engines Salarissen

Bedrijvengids
Edelman Financial Engines's salaris varieert van $113,430 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $169,150 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Edelman Financial Engines. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
Median $159K
Data Analist
$113K
Data Scientist
$169K

Product Manager
$114K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Edelman Financial Engines is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $169,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Edelman Financial Engines is $136,484.

