Bedrijvengids
ECS
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

ECS Salarissen

ECS's salaris varieert van $7,236 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $226,125 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ECS. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $140K

Data Engineer

Cybersecurity Analist
Median $85K
Business Analist
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data Science Manager
$151K
Informatietechnoloog (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Mechanisch Ingenieur
$7.2K
Programma Manager
$118K
Project Manager
$64.7K
Solution Architect
$181K
Technisch Programma Manager
$226K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ECS is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $226,125. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ECS is $117,600.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ECS

Gerelateerde Bedrijven

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen