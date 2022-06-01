Duetto Salarissen

Duetto's salaris varieert van $153,022 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de onderkant tot $275,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Duetto . Laatst bijgewerkt: 11/23/2025