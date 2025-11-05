Bedrijvengids
Duck Creek Technologies
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Software Engineering Manager Salarissen in New York City Area

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in New York City Area bij Duck Creek Technologies bedraagt in totaal $220K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Duck Creek Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Totaal per jaar
$220K
Niveau
-
Basissalaris
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Jaren bij bedrijf
17 Jaren
Jaren ervaring
17 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Duck Creek Technologies in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $227,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Duck Creek Technologies voor de Software Engineering Manager functie in New York City Area is $220,000.

