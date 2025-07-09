DSTA Salarissen

Het salarisbereik van DSTA varieert van $60,214 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $156,800 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DSTA . Laatst bijgewerkt: 8/18/2025