Bedrijvenoverzicht
DSTA
Werk je hier? Claim je bedrijf

DSTA Salarissen

Het salarisbereik van DSTA varieert van $60,214 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $156,800 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DSTA. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $75K

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
$60.2K
Hardware Ingenieur
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmamanager
$127K
Projectmanager
$157K
Cyberbeveiligingsanalist
$81.9K
Software Engineering Manager
$111K
Technisch Programma Manager
$124K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-DSTA הוא Projectmanager at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $156,800. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DSTA הוא $96,527.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor DSTA

Gerelateerde bedrijven

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen