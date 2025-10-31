Software Engineer vergoeding in United States bij DRW varieert van $203K per year voor L2 tot $387K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $259K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor DRW's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen