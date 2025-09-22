Bedrijvengids
Druva
Software Engineer vergoeding in India bij Druva varieert van ₹2.59M per year voor Staff Software Engineer tot ₹6.68M per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.59M.

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Stage Salarissen

Backend Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Druva in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹7,183,110. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Druva voor de Software Engineer functie in India is ₹4,075,959.

