Software Engineer vergoeding in India bij Druva varieert van ₹2.59M per year voor Staff Software Engineer tot ₹6.68M per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.59M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Druva's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
