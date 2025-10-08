Bedrijvengids
Dropbox
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • United States

Dropbox Full-Stack Software Engineer Salarissen in United States

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Dropbox varieert van $168K per year voor IC1 tot $854K per year voor IC6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $325K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dropbox's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Instapniveau)
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Dropbox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Dropbox in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $853,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dropbox voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $313,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Dropbox

Gerelateerde Bedrijven

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen