Full-Stack Software Engineer vergoeding in Greater Seattle Area bij Dropbox varieert van $254K per year voor IC2 tot $380K per year voor IC3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Seattle Area bedraagt in totaal $250K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dropbox's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Dropbox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)