UX Designer vergoeding in United States bij Dropbox varieert van $172K per year voor IC1 tot $411K per year voor IC5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $309K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dropbox's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Dropbox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)