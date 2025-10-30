Bedrijvengids
Drizly
Drizly Sales Salarissen

Het mediane Sales vergoedinspakket in United States bij Drizly bedraagt in totaal $163K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Drizly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Totaal per jaar
$163K
Niveau
-
Basissalaris
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales bij Drizly in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $235,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Drizly voor de Sales functie in United States is $163,000.

