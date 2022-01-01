Bedrijvenoverzicht
Drizly
Drizly Salarissen

Het salarisbereik van Drizly varieert van $132,660 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $351,750 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Drizly. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $170K
Productmanager
Median $225K
Software Engineering Manager
Median $261K

Data Science Manager
$352K
Data Wetenschapper
$133K
Marketing Operaties
$246K
Product Designer
$162K
Verkoop
$234K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Drizly is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $351,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Drizly is $229,413.

Overige bronnen