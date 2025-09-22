Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Drivetrain bedraagt in totaal ₹3.42M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Drivetrain's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Drivetrain
Software Engineer
hidden
Totaal per jaar
₹3.42M
Niveau
hidden
Basissalaris
₹3.31M
Stock (/yr)
₹104K
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Drivetrain?

₹13.95M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.15M+).

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Drivetrain in India में Software Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹16,999,392 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Drivetrain में Software Engineer भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,418,592 है।

