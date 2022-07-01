Bedrijvenoverzicht
DrFirst
Werk je hier? Claim je bedrijf

DrFirst Salarissen

Het salarisbereik van DrFirst varieert van $113,565 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $189,050 voor een Personeelszaken aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DrFirst. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Business Analist
$184K
Personeelszaken
$189K
Productmanager
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Software Engineer
$172K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij DrFirst is Personeelszaken at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $189,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij DrFirst is $177,619.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor DrFirst

Gerelateerde bedrijven

  • Square
  • Roblox
  • Facebook
  • Flipkart
  • Google
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen