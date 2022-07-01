Bedrijvengids
Drata
Drata Salarissen

Drata's salaris varieert van $101,584 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in United Kingdom aan de onderkant tot $242,676 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Drata. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Human Resources
$188K
Marketing
$173K
Product Designer
$139K

Project Manager
$140K
Sales
$102K
Software Engineer
$243K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Drata is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $242,676. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Drata is $156,770.

