Draper
Draper Werktuigbouwkundige Salarissen in Greater Boston Area

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Greater Boston Area bij Draper bedraagt in totaal $125K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Draper's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Draper
hardware Mechanical Engineer
Cambridge, MA
Totaal per jaar
$125K
Niveau
L3
Basissalaris
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij Draper in Greater Boston Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $231,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Draper voor de Werktuigbouwkundige functie in Greater Boston Area is $125,000.

