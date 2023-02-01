Bedrijvenoverzicht
Draper
Draper Salarissen

Het salarisbereik van Draper varieert van $94,525 in totale vergoeding per jaar voor een Elektrotechnisch Ingenieur aan de onderkant tot $139,300 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Draper. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $125K
Hardware Ingenieur
Median $110K
Werktuigbouwkundige
Median $125K

Elektrotechnisch Ingenieur
$94.5K
Programmamanager
$139K
Cyberbeveiligingsanalist
$129K
Veelgestelde vragen

Le rôle le mieux payé signalé chez Draper est Programmamanager at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $139,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Draper est de $125,000.

