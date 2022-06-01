Bedrijvenoverzicht
Dragos
Dragos Salarissen

Het salarisbereik van Dragos varieert van $96,900 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $348,250 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dragos. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $195K
Personeelszaken
$96.9K
Product Designer
$215K

Cyberbeveiligingsanalist
$181K
Software Engineering Manager
$223K
Solution Architect
$348K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Dragos is Solution Architect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

Overige bronnen