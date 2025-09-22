Software Engineer vergoeding in Germany bij Drager bedraagt €77.7K per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €86.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Drager's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
