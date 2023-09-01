DPG Media Salarissen

Het salarisbereik van DPG Media varieert van $44,948 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $134,980 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DPG Media . Laatst bijgewerkt: 8/18/2025