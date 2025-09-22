Software Engineer vergoeding in India bij DP World varieert van ₹2.21M per year voor SDE tot ₹4.97M per year voor Group SDE 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.08M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor DP World's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
