DP World
DP World Salarissen

Het salarisbereik van DP World varieert van $22,984 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice Operaties aan de onderkant tot $108,463 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DP World. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Productmanager
Median $77.8K
Software Engineering Manager
Median $78.9K

Klantenservice Operaties
$23K
Data Analist
$46.6K
Industrieel Ontwerper
$81.6K
Informatietechnoloog (IT)
$37.3K
Technisch Programma Manager
$108K
Technisch Schrijver
$41.4K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at DP World is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Overige bronnen