Doximity Salarissen

Het salarisbereik van Doximity varieert van $120,000 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $299,000 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Doximity. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $210K

Full-Stack software-ingenieur

Marketing
Median $120K
Productmanager
Median $299K

Data Wetenschapper
Median $125K
Bedrijfsontwikkeling
$124K
Data Analist
$219K
Product Designer
$225K
Verkoop
$225K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Doximity zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

Kõrgeima palgaga roll Doximity on Productmanager aastase kogukompensatsiooniga $299,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Doximity mediaan aastane kogukompensatsioon on $214,550.

