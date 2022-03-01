Bedrijvenoverzicht
Dow
Werk je hier? Claim je bedrijf

Dow Salarissen

Het salarisbereik van Dow varieert van $34,354 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Taiwan aan de onderkant tot $417,900 voor een Financieel Analist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dow. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $103K

Onderzoekswetenschapper

Werktuigbouwkundige
Median $125K

Productie-ingenieur

Scheikundig Ingenieur
Median $104K

Onderzoeksingenieur

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Wetenschapper
Median $164K
Accountant
$72.6K
Biomedische Ingenieur
$107K
Business Analist
$103K
Bedrijfsontwikkeling
$95.7K
Data Analist
$45.3K
Data Science Manager
$164K
Elektrotechnisch Ingenieur
$111K
Financieel Analist
$418K
Hardware Ingenieur
$130K
Informatietechnoloog (IT)
$80.4K
Materiaalkundige
$139K
Product Designer
$34.4K
Productmanager
$279K
Projectmanager
$116K
Verkoop
$80.6K
Solution Architect
$209K
Technisch Programma Manager
$61.1K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Dow is Financieel Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $417,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Dow is $107,460.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Dow

Gerelateerde bedrijven

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen