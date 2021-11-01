Bedrijvenoverzicht
DoubleVerify
DoubleVerify Salarissen

Het salarisbereik van DoubleVerify varieert van $67,609 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $340,290 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DoubleVerify. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $208K
Productmanager
Median $170K
Software Engineering Manager
Median $255K

Accountant
$113K
Business Analist
$67.6K
Data Analist
$108K
Data Wetenschapper
$249K
Personeelszaken
$113K
Product Designer
$194K
Projectmanager
$143K
Verkoop
$136K
Technisch Programma Manager
$340K
UX Onderzoeker
$111K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij DoubleVerify is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $340,290. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij DoubleVerify is $142,722.

Overige bronnen