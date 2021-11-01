DoubleVerify Salarissen

Het salarisbereik van DoubleVerify varieert van $67,609 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $340,290 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DoubleVerify . Laatst bijgewerkt: 8/18/2025