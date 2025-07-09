DotPe Salarissen

Het salarisbereik van DotPe varieert van $3,629 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operaties aan de onderkant tot $53,678 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van DotPe . Laatst bijgewerkt: 8/18/2025