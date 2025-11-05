Bedrijvengids
Dotdash Meredith Software Engineer Salarissen in Greater Toronto Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Toronto Area bij Dotdash Meredith bedraagt in totaal CA$120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dotdash Meredith's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$120K
Niveau
Software Engineer 2
Basissalaris
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Dotdash Meredith in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$124,846. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dotdash Meredith voor de Software Engineer functie in Greater Toronto Area is CA$115,889.

