Dotdash Meredith Salarissen

Het salarisbereik van Dotdash Meredith varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de onderkant tot $162,180 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dotdash Meredith. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Median $144K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $145K
Marketing
$141K

Marketing Operaties
$141K
Product Designer
$162K
Projectmanager
$126K
Cyberbeveiligingsanalist
$80.4K
Software Engineering Manager
$123K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Dotdash Meredith is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $162,180. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Dotdash Meredith is $140,700.

