dormakaba Salarissen

Het salarisbereik van dormakaba varieert van $18,526 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Ingenieur aan de onderkant tot $170,056 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van dormakaba. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Hardware Ingenieur
$18.5K
Informatietechnoloog (IT)
$147K
Product Designer
$70.4K

Software Engineer
$89.4K
Software Engineering Manager
$170K
