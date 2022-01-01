Dolby Laboratories Salarissen

Het salarisbereik van Dolby Laboratories varieert van $87,720 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $537,300 voor een Manager Bedrijfsoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dolby Laboratories. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
25%
JAAR 1
25%
JAAR 2
25%
JAAR 3
25%
JAAR 4
Bij Dolby Laboratories zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:
25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)
Bezoek de Levels.fyi community om te interacteren met werknemers van verschillende bedrijven, carrièreadvies te krijgen en meer.