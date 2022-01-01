Bedrijvenoverzicht
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Salarissen

Het salarisbereik van Dolby Laboratories varieert van $87,720 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $537,300 voor een Manager Bedrijfsoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dolby Laboratories. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Software Engineer
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Onderzoekswetenschapper

Productmanager
P3 $208K
P4 $265K
Manager Bedrijfsoperaties
$537K

Bedrijfsontwikkeling
$400K
Data Wetenschapper
$299K
Elektrotechnisch Ingenieur
$122K
Financieel Analist
$249K
Hardware Ingenieur
$188K
Personeelszaken
$87.7K
Informatietechnoloog (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketing Operaties
$381K
Product Designer
$183K
Projectmanager
$116K
Verkoop
$151K
Sales Ingenieur
$208K
Solution Architect
$138K
Technisch Programma Manager
$152K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Dolby Laboratories zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Overige bronnen