Bedrijvenoverzicht
Dojo
Werk je hier? Claim je bedrijf

Dojo Salarissen

Het salarisbereik van Dojo varieert van $66,060 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $154,726 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dojo. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $129K

Full-Stack software-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $155K
Data Wetenschapper
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Informatietechnoloog (IT)
$66.1K
Product Designer
$107K
Productmanager
$117K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Dojoで報告された最高給の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャーで、年間総報酬は$154,726です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Dojoで報告された年間総報酬の中央値は$111,917です。

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Dojo

Gerelateerde bedrijven

  • Snap
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen