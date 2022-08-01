Docket Salarissen

Bedrijvengids
Docket's salaris varieert van $29,039 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $69,301 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Docket. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Product Designer
$29K
Product Manager
$39.8K
Software Engineer
$69.3K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Docket is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $69,301. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Docket is $39,800.

Andere Bronnen