Bedrijvengids
DNV
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Oslo Region

DNV Software Engineer Salarissen in Greater Oslo Region

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Oslo Region bij DNV bedraagt in totaal NOK 676K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor DNV's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Totaal per jaar
NOK 676K
Niveau
L1
Basissalaris
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij DNV in Greater Oslo Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van NOK 902,220. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij DNV voor de Software Engineer functie in Greater Oslo Region is NOK 675,840.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor DNV

Gerelateerde Bedrijven

  • Uber
  • Apple
  • Google
  • Lyft
  • Tesla
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen