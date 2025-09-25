Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in China bij DJI bedraagt in totaal CN¥720K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor DJI's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Totaal per jaar
CN¥720K
Niveau
T3
Basissalaris
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij DJI?

CN¥1.15M

Veelgestelde vragen

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software Engineer bei DJI in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥1,863,298. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei DJI für die Position Software Engineer in China beträgt CN¥719,500.

