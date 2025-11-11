Bedrijvengids
DISA Global Solutions
Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in United States bij DISA Global Solutions bedraagt in totaal $125K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor DISA Global Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Houston, TX
Totaal per jaar
$125K
Niveau
-
Basissalaris
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
17 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij DISA Global Solutions in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $127,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij DISA Global Solutions voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $126,000.

