Direct Line Group
Direct Line Group Software Engineer Salarissen in Greater London Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater London Area bij Direct Line Group bedraagt in totaal £55K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Direct Line Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£55K
Niveau
L3
Basissalaris
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Direct Line Group?
+£44.1K
+£67.6K
+£15.2K
+£26.6K
+£16.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Direct Line Group in Greater London Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £72,857. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Direct Line Group voor de Software Engineer functie in Greater London Area is £52,891.

