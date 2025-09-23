Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Digital Infuzion bedraagt in totaal $90K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Digital Infuzion's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Totaal per jaar
$90K
Niveau
-
Basissalaris
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Digital Infuzion?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Самый высокий пакет вознаграждения для Software Engineer в Digital Infuzion in United States составляет $148,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Digital Infuzion для позиции Software Engineer in United States составляет $90,000.

