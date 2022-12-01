Bedrijvengids
Dexterity
Dexterity Salarissen

Dexterity's salaris varieert van $140,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $155,775 voor een Hardware Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dexterity. Laatst bijgewerkt: 10/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $140K
Hardware Engineer
$156K
Marketing
$141K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Dexterity zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Dexterity is Hardware Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $155,775. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dexterity is $140,700.

