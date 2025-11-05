Software Engineer vergoeding in Spain bij Deutsche Telekom varieert van €36.3K per year tot €80.3K. Het mediane yearse vergoedinspakket in Spain bedraagt in totaal €58.6K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Deutsche Telekom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen